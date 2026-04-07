L’intelligenza artificiale si trova al centro di una crisi legata alle forniture di elio, un elemento essenziale per la produzione di chip. La dipendenza da alcune rotte strategiche, come quella che attraversa il Golfo, rende il settore vulnerabile a possibili interruzioni. La questione si lega a questioni di approvvigionamento e geopolitica, con implicazioni che coinvolgono le rotte di transito e la disponibilità di risorse critiche.

??? Quando si scrive Hormuz si legge petrolio, ma se si va oltre la prima riga si scoprirà che l’allarme suona anche per l’Intelligenza artificiale: la chiusura dello Stretto significa infatti l’interruzione della fornitura di elio, necessario per la produzione avanzata di chip e quindi per l’elaborazione di memoria destinata all’Ai. Con le sue proprietà (conduttività termica e natura chimicamente inerte), l’elio permette infatti il raffreddamento rapido dei chip durante le fasi di produzione. Crisi Golfo, Guterres (Onu): Siamo sull'orlo di una guerra più ampia La sua scarsità è un uppercut che può mettere al tappeto la tecnologia che ha trascinato negli ultimi due anni le Borse mondiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intelligenza artificiale sotto attacco. Per fare i chip serve l’elio che passa da Hormuz

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