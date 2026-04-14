Qualcomm punta su TSMC | Samsung esclusa dai nuovi chip Snapdragon

Qualcomm ha annunciato che i futuri processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Gen 6 Pro saranno prodotti esclusivamente da TSMC, eliminando la collaborazione con Samsung. La decisione coinvolge quindi un cambiamento nella catena di fornitura per i chip di punta dell’azienda, che si rivolge ora principalmente alla fonderia taiwanese. La scelta riguarda i prossimi modelli di processori di fascia alta destinati a dispositivi mobili.

Qualcomm ha preso una decisione drastica per i suoi prossimi processori di punta, escludendo Samsung dalla produzione dei chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Gen 6 Pro a favore della fonderia TSMC. La mossa nasce dalla necessità di garantire volumi costanti e rispettare le scadenze di lancio, evitando i rischi legati ai bassi tassi di resa produttiva del nodo a 2 nm di Samsung. La scelta strategica di Qualcomm non è dettata da preferenze estetiche, ma da numeri tecnici estremamente severi. I dati indicano che il processo produttivo a 2 nm di Samsung presenta attualmente una resa inferiore al 60%. Un valore così limitato ha già causato complicazioni con l’Exynos 2600, il cui consumo energetico si è rivelato eccessivamente elevato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Qualcomm punta su TSMC: Samsung esclusa dai nuovi chip Snapdragon Snapdragon Elite Gen 6: Qualcomm valuta tecnologia Samsung per risolvere il problema del surriscaldamento dei chip.Qualcomm, gigante statunitense dei semiconduttori, potrebbe rivoluzionare il sistema di raffreddamento dei suoi chip top di gamma, i prossimi... Apple rivoluziona i chip: architettura modulare e sfida a Qualcomm per Snapdragon X3 Elite Extreme entro il 2027.Apple scommette sul chip modulare: Qualcomm pronta a seguirne l'esempio? L'industria dei semiconduttori è in fermento. Arriva ufficialmente in Italia il nuovo Huawei Watch GT Runner 2, lo sportwatch definitivo per chi punta alla performance senza rinunciare allo stile Realizzato in collaborazione con Eliud Kipchoge, unisce un design leggerissimo in titanio (solo 34,5g) a - facebook.com facebook