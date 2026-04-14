Qualcomm punta su TSMC | Samsung esclusa dai nuovi chip Snapdragon

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcomm ha annunciato che i futuri processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Gen 6 Pro saranno prodotti esclusivamente da TSMC, eliminando la collaborazione con Samsung. La decisione coinvolge quindi un cambiamento nella catena di fornitura per i chip di punta dell’azienda, che si rivolge ora principalmente alla fonderia taiwanese. La scelta riguarda i prossimi modelli di processori di fascia alta destinati a dispositivi mobili.

Qualcomm ha preso una decisione drastica per i suoi prossimi processori di punta, escludendo Samsung dalla produzione dei chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Gen 6 Pro a favore della fonderia TSMC. La mossa nasce dalla necessità di garantire volumi costanti e rispettare le scadenze di lancio, evitando i rischi legati ai bassi tassi di resa produttiva del nodo a 2 nm di Samsung. La scelta strategica di Qualcomm non è dettata da preferenze estetiche, ma da numeri tecnici estremamente severi. I dati indicano che il processo produttivo a 2 nm di Samsung presenta attualmente una resa inferiore al 60%. Un valore così limitato ha già causato complicazioni con l’Exynos 2600, il cui consumo energetico si è rivelato eccessivamente elevato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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