Iran Trump rischia la rivolta MAGA? I sondaggi lo spettro tracollo al Congresso e le carte di JD Vance per il 2028

Tre settimane dopo l'inizio dell'offensiva in Iran, il futuro della guerra resta incerto e suscita molte domande. I sondaggi negli Stati Uniti mostrano un possibile tracollo per i repubblicani al Congresso, mentre le mosse di alcuni esponenti politici come JD Vance indicano gli scenari per il 2028. Miliardi di persone nel mondo seguono con attenzione gli sviluppi di questa crisi.

Tre settimane dopo, la guerra in Iran è un grande punto interrogativo. Per miliardi di cittadini del mondo, e pure per quelli del Paese che l’offensiva l’ha lanciata. Cosa sta succedendo? Chi sta vincendo? Quanto durerà? Ne vale la pena? Tante domande e poche risposte. Secondo l’ultima rilevazione Ipsos il 58% degli americani disapprova la guerra. Un altro sondaggio del Quincy Institute condotto tra gli elettori di Donald Trump mostra però come la sua base gli dia ancora credito: il 76% sostiene per ora l’operazione militare. Il mondo MAGA però ribolle, anche perché il collasso del regime iraniano millantato da Trump non si vede, i rialzi del prezzo della benzina sì. 🔗 Leggi su Open.online

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