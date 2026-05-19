Trump interroga gli ospiti | Vance o Rubio per il futuro del GOP?

Durante un evento, l'ex presidente ha rivolto alcune domande agli ospiti, chiedendo loro di scegliere tra Vance e Rubio come possibile futuro del GOP. Sono state poste questioni sui nuovi alleati di Vance e sui motivi per cui i donatori di Mar-a-Lago preferiscono Rubio rispetto a Vance. Le conversazioni si sono concentrate su questi temi, senza ulteriori approfondimenti o analisi sulle ragioni dietro le scelte. La discussione si è svolta in un clima informale, senza annunci ufficiali o decisioni definitive.

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? Domande chiave Chi sono i nuovi alleati che stanno rafforzando il potere di Vance?. Perché i donatori di Mar-a-Lago preferiscono Rubio rispetto a Vance?. Come influenzerà la nuova nomina di Cliff Sims la sicurezza nazionale?. Quali divisioni interne minacciano la coesione del Partito Repubblicano?.? In Breve Donatori a Mar-a-Lago favoriscono Rubio mentre le forze dell'ordine sostengono Vance.. Cliff Sims assume incarico sicurezza nazionale per potenziare l'influenza di Vance.. Will Martin viene promosso a vice capo dello staff per consolidare Vance.. Rubio sostituisce Karoline Leavitt durante il briefing sulla guerra in Iran..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump interroga gli ospiti: Vance o Rubio per il futuro del GOP? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump Asks Crowd: Vance or Rubio for 2028 Running Mate Sullo stesso argomento Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance?Il vicepresidente è stato chiaro: non c’è nessun conflitto interno, e ogni speculazione è creata dai media. Vance contro Rubio: la guerra in Medio Oriente può decidere chi guiderà gli Usa (tra i repubblicani)È un impatto rilevante quello che il dossier iraniano potrebbe avere sulle prossime primarie presidenziali del Partito repubblicano. Spari a Trump. Flop sicurezza, filtri saltati: Allen era tra gli ospiti. Nello stesso hotel l'attentato a Reagan nel 1981Come è possibile che un uomo armato di fucile, pistola e coltelli sia riuscito ad arrivare abbastanza vicino da sparare contro un agente del Secret Service, alla cena di gala con Trump presente? La ... ilmessaggero.it Gli spari, i servizi segreti in azione, il panico tra gli ospiti: la fotostoria dell'attentato alla cena dei corrispondenti a WashingtonOre 20:15 locali (le 2:15 in Italia): il presidente Donald Trump, appena entrato con Melania nel salone del Washington Hilton sulle note di Hail to the Chief, prende posto al tavolo allestito sul ... corriere.it