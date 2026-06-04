Trump | possibile accordo con l’Iran entro il fine settimana

Notizia in breve

Il presidente ha dichiarato che potrebbe essere raggiunto un accordo con l’Iran entro il fine settimana. La notizia ha generato attenzione sulla stabilità nella regione mediorientale. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’accordo o sui prossimi passi. Le autorità statunitensi stanno valutando nuove misure, tra cui controlli più rigorosi alle dogane. Restano da chiarire le implicazioni di questa possibile intesa sui rapporti internazionali e sulle aziende coinvolte.