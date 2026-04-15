Trump apre a un accordo con l’Iran | Possibile entro fine aprile

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con l’Iran potrebbe essere firmato entro la fine di aprile. Ha aggiunto che le trattative sono in corso e che un’intesa è possibile in questo periodo. Le sue parole suggeriscono una possibile svolta nelle relazioni tra i due paesi, senza indicare dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sullo stato attuale delle negoziazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente Usa. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un’intesa con l’Iran potrebbe essere raggiunta entro la fine di aprile, lasciando intravedere uno scenario di possibile distensione. Nel corso di un’intervista telefonica con il giornalista Mark Stone di Sky News Uk, Trump ha affermato: “È molto probabile, li abbiamo colpiti duramente”, riferendosi alle recenti tensioni in Medio Oriente. Le parole del presidente arrivano mentre si discute della possibilità di una de-escalation prima della visita di Stato negli Stati Uniti di re Carlo III e della regina Camilla, prevista tra il 27 e il 30 aprile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump apre a un accordo con l’Iran: “Possibile entro fine aprile” Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” Notizie correlate Leggi anche: Trump a Sky News, 'più che possibile un accordo con Iran entro aprile' "Accordo entro fine aprile". Iran, l'annuncio di TrumpIl presidente americano, Donald Trump, ritiene "molto possibile" un accordo con l'Iran entro la fine del mese di aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo' - LIVEBLOG; 1mattina News 2025/26 - Trump rilancia l'ultimatum all'Iran tra minacce e tensioni NATO - 07/04/2026 - Video; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua. Medio Oriente, 'Qualcosa si muove', Trump apre a nuovi colloqui con l'Iran a breveQualcosa si sta muovendo. Chiuso lo Stretto di Hormuz, dalla guerra prima e dal blocco navale di Donald Trump poi, il presidente americano annuncia un possibile nuovo round di colloqui tra Stati Uni ... ansa.it Medio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con BeirutIsraele: 'Ma nessuna tregua con Hezbollah'. Il tycoon: 'Molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'. Teheran: 'A Hormuz passeranno solo 15 navi al giorno' (ANSA) ... ansa.it MEDIO ORIENTE | "Qualcosa si muove", Trump apre a nuovi colloqui con l'Iran a breve. "In un paio di giorni, non a Islamabad". Gli Usa: "A Hormuz bloccate 6 navi". I 4 punti di Xi #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/14/medio-oriente-qualcos - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | "Qualcosa si muove", Trump apre a nuovi colloqui con l'Iran a breve. "In un paio di giorni, non a Islamabad". Gli Usa: "A Hormuz bloccate 6 navi". I 4 punti di Xi #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com