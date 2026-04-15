Iran Trump | Possibile accordo entro fine mese

Una delegazione pakistana è arrivata a Teheran per incontri con funzionari iraniani, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese. La notizia si aggiunge alle trattative in corso tra le due nazioni, con il coinvolgimento anche di altri attori regionali. Le discussioni riguardano questioni legate a accordi e negoziati diplomatici.

Una delegazione del Pakistan sarebbe giunta oggi a Teheran per discutere dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Per Trump è possibile un accordo entro fine mese. Ma la situazione tra Stati Uniti e Iran rimane sempre tesa. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, Trump: “Possibile accordo entro fine mese” Iran, Trump: Possibile accordo entro fine mese Notizie correlate Trump apre a un accordo con l’Iran: “Possibile entro fine aprile”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente Usa Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un’intesa con l’Iran... "Accordo entro fine aprile". Iran, l'annuncio di TrumpIl presidente americano, Donald Trump, ritiene "molto possibile" un accordo con l'Iran entro la fine del mese di aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Trump avverte l'Iran, 'accordo in 48 ore o sarà l'inferno'; Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: blocco alle navi nello Stretto; Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran. Parigi, al vertice militare su Hormuz c’è anche l’Italia. Trump: «Possibile accordo con l’Iran entro fine aprile»Il presidente americano prevede che la guerra è «vicina alla conclusione». All’orizzonte un nuovo round di colloqui con Teheran ... editorialedomani.it Il Financial Times: 'L'Iran usò un satellite cinese per colpire le basi Usa'. Pechino smentisce'La Svizzera si è offerta di ospitare colloqui Usa-Iran e Israele-Libano'. L'Ap: 'Raggiunto un accordo di principio per prorogare il cessate il fuoco' (ANSA) ... ansa.it L'Iran potrebbe valutare la possibilità di consentire alle navi di navigare liberamente attraverso il lato omanita dello Stretto di Hormuz senza rischio di attacchi, nell'ambito delle proposte avanzate nei negoziati con gli Stati Uniti, qualora si raggiungesse un ac facebook Trump corteggia Xi per piegare l'Iran. Voci di estensione della tregua (di N. Boffa) x.com