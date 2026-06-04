Trump ottimista sui negoziati con l' Iran | Possibile un accordo nel fine settimana | GUARDA

Donald Trump ha detto ai giornalisti che i negoziati con l'Iran stanno andando molto bene e che un accordo potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana.

Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran stanno procedendo «molto bene» e ha detto ai giornalisti che un accordo potrebbe essere raggiunto «nel fine settimana». Trump ha anche minimizzato l'idea che gli attacchi statunitensi e iraniani stiano mettendo alla prova il fragile cessate il fuoco. «Li abbiamo colpiti piuttosto duramente», ha detto Trump quando gli è stato chiesto dai giornalisti se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore nonostante gli attacchi reciproci delle due parti. «È una parte diversa del mondo. Sapete, direi che in quella parte del mondo un cessate il fuoco significa sparare in modo più moderato», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ

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