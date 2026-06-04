Iran Trump sui negoziati | Possibile un accordo nel fine settimana

Donald Trump ha affermato che i negoziati con l’Iran stanno procedendo molto bene e ha indicato che un accordo potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. La dichiarazione è arrivata durante un incontro con i giornalisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui passaggi successivi. Non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte sui progressi dei colloqui.

Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l’ Iran stanno procedendo «molto bene» e ha detto ai giornalisti che un accordo potrebbe essere raggiunto «nel fine settimana». Trump ha anche minimizzato l’idea che gli attacchi statunitensi e iraniani stiano mettendo alla prova il fragile cessate il fuoco. “Li abbiamo colpiti piuttosto duramente”, ha detto Trump quando gli è stato chiesto dai giornalisti se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore nonostante gli attacchi reciproci delle due parti. “È una parte diversa del mondo. Sapete, direi che in quella parte del mondo un cessate il fuoco significa sparare in modo più moderato”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump: Possibile accordo entro fine mese

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