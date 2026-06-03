Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate, con scambi di attacchi e dichiarazioni pubbliche che mettono alla prova il cessate il fuoco. Le due parti continuano a confrontarsi, mantenendo alta la pressione reciproca. Mentre si susseguono le tensioni, si parla di un possibile accordo che potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. La situazione rimane molto instabile, con nessuna delle parti che ha ancora ufficialmente confermato una risoluzione.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tensioni ancora alte tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile cessate il fuoco tra le due parti continua a essere messo alla prova da scambi di attacchi e dichiarazioni incrociate. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia minimizzato la portata delle violazioni, sostenendo che la situazione rientra nella normale dinamica della regione e che i contatti diplomatici restano attivi. “Li abbiamo colpiti duramente”, ha affermato Trump rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore nonostante le azioni militari reciproche. Il presidente ha aggiunto che, a suo avviso, nella regione mediorientale un cessate il fuoco “si ha quando si spara in modo più moderato”, lasciando intendere una lettura flessibile della tregua in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Iltempo.it - Iran, Trump “Colpiti duramente, accordo possibile nel fine settimana”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: “Possibile accordo entro fine mese”Una delegazione pakistana è arrivata a Teheran per incontri con funzionari iraniani, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che un...

Trump apre a un accordo con l’Iran: “Possibile entro fine aprile”Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con l’Iran potrebbe essere firmato entro la fine di aprile.

Temi più discussi: Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Iran, Trump annuncia l’accordo: Ho già parlato con Netanyahu; Iran, Trump: L'accordo sarà positivo per noi e per chi è con noi; L'accordo fra Usa e Iran visto dal Medio Oriente: è solo una pausa fra due crisi?.

Trump avverte l'Iran: L'orologio scorre, accettate l'accordo o sarete colpiti molto più duramente x.com

Iran, Trump Colpiti duramente, accordo possibile nel fine settimanaWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tensioni ancora alte tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile cessate il fuoco tra le due parti continua a essere messo alla prova da scambi di attacchi e dichi ... msn.com

Trump ha appena distrutto la narrativa dei media sull'Iran con un singolo post reddit

Verso un accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump: Vogliono subito un'intesaVogliono fare un accordo con grande urgenza. Vedremo cosa succederà, ma li abbiamo colpiti duramente, potremmo doverli colpire ancora più duramente, ma forse no, ha detto il Presidente Usa ... italiaoggi.it