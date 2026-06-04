Trump la mossa estrema con Khamenei | come vuole chiudere la guerra

La Casa Bianca non ha negato che Donald Trump abbia chiamato il primo ministro israeliano “pazzo” durante una conversazione di lunedì. La notizia circola da fonti giornalistiche e sembra confermare le indiscrezioni diffuse dai media. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali per smentire o confermare l’accaduto. La telefonata si inserisce nel contesto di tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e Israele. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui motivi di questa espressione.

Il fatto che la Casa Bianca non si fosse spesa per negare che Donald Trump abbia apostrofato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, come un «pazzo» durante la telefonata di lunedì, era già un indizio che le voci diffuse dai media fossero affidabili. La prova delle veridicità di quelle esternazioni l’ha fornita lo stesso presidente degli Stati Uniti, ospite della giornalista del New York Post, Miranda Devine, nel podcast “Pod Force One”. «Bibi, che diavolo stai facendo? Sei un maledetto pazzo?», è la domanda che Trump ha rivolto al collega dopo gli attacchi dell’Idf in Libano che hanno spinto l’Iran a fermare le trattative con Washington in assenza di una tregua sull’altro fronte mediorientale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Trump Came to Say Goodbye

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