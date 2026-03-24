Trump | Colloqui ottimi con Iran per chiudere la guerra Teheran frena | Solo contatti

(Adnkronos) – Dall'ultimatum alla pace, dall'attacco finale all'accordo. Donald Trump ribalta tutto e, almeno a parole, si prepara a chiudere la guerra contro l'Iran. Teheran, però, non conferma la versione del presidente americano e offre un quadro decisamente differente: contatti attraverso mediatori, dice la repubblica islamica, ma nessun negoziato. "Sono lieto di annunciare che negli ultimi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace

Aggiornamenti e notizie su Trump Colloqui ottimi con Iran per...

Temi più discussi: Tesoro USA: colloqui di Parigi con la Cina molto buoni prima del vertice Trump-Xi; Trump: Colloqui con Iran per chiudere guerra. Teheran nega, spunta la data chiave; Donald Trump ha annunciato che i colloqui con l’Iran proseguiranno per tutta la settimana dopo che in base al tenore e al tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive ha deciso di rinviare per cinque giorni gli attacchi a centrali e infras; Trump annuncia buoni colloqui con l’Iran per lo stop alla guerra, petrolio giù e Borse rimbalzano.

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