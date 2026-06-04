Trump la Camera Usa vota il ritiro delle truppe dall' Iran Cosa può succedere ora

La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall’Iran. La decisione rappresenta una sfida politica per il presidente in carica, che aveva avviato la partecipazione militare nel febbraio scorso. La risoluzione non ha forza di legge, ma mette pressione sull’amministrazione. Le conseguenze sul fronte internazionale e sulle relazioni con Teheran rimangono da valutare. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra le due parti.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con quattro membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai Democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran ha dunque un carattere prevalentemente simbolico. "Questo è un messaggio forte e. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Trump sotto pressione: la Camera vota per il ritiro delle truppe dallIran

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