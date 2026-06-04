Trump incassa lo schiaffo | Camera ordina lo stop alla guerra in Iran

La Camera ha approvato una misura che ordina di fermare le azioni di guerra in Iran. La decisione è stata presa con voto bipartisan, ma il presidente può opporsi con il veto finale. La legge ora passa all’esame della Camera bassa, mentre il presidente mantiene il potere di bloccarla. La proposta riguarda specificamente il controllo sulle operazioni militari contro l’Iran. La decisione ha riacceso il dibattito sui poteri di guerra del presidente.

Roma - Il voto bipartisan riapre lo scontro sui poteri di guerra: la misura passa alla Camera, ma il presidente può bloccarla con il veto presidenziale finale. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per chiedere il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto contro l’Iran, segnando un passaggio politico delicato per il presidente Donald Trump. Il provvedimento, legato ai poteri di guerra del Congresso, è passato con un voto risicato: 215 favorevoli e 208 contrari. A pesare sul risultato è stata anche la scelta di quattro deputati repubblicani di schierarsi con i democratici, rompendo la compattezza del partito del presidente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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