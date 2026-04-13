Papa Leone XIV e lo schiaffo a Trump | Guerra Usa-Israele contro Iran causata da deliri di onnipotenza Dio non vuole conflitti

Il Papa ha commentato la situazione internazionale, criticando la retorica delle potenze occidentali e israeliane riguardo alla presunta guerra contro l'Iran. In un discorso pubblico, ha sottolineato come i conflitti siano il risultato di atteggiamenti di onnipotenza e ha affermato che Dio non desidera scontri armati. Le sue parole sono state rivolte a condannare l’idolatria del sé e del denaro che, a suo avviso, guidano le decisioni di alcune nazioni.

Forti e di dura critica le parole del Pontefice contro la retorica della guerra e l'"idolatria del sé e del denaro" da parte delle potenze Usa e Israele. Lo schiaffo di Prevost ricorda quello di Bergoglio alla Nato quando definì il suo "abbaiare alle porte di Mosca" una delle cause del conflitto in.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Papa Leone XIV e lo schiaffo a Trump: "Guerra Usa-Israele contro Iran causata da deliri di onnipotenza, Dio non vuole conflitti" Leggi anche: Trump contro Papa Leone XIV, guerra e migranti: i temi che oppongono la Chiesa al presidente Usa Via Crucis, Papa Leone XIV tuona nella notte del Colosseo: “Basta conflitti, ne risponderete a Dio”Un forte appello alla pace e alla responsabilità dei potenti segna la Via Crucis del Venerdì Santo presieduta da Papa Leone XIV al Colosseo, al...