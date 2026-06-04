Trump furioso con Netanyahu | cosa c’è dietro lo scontro su Libano Iran e Gaza

Washington, 4 giugno 2026 “Sei fottutamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo”. Sono le parole durissime che, secondo Axios, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe rivolto al premier israeliano Benjamin Netanyahu durante una telefonata sulla crisi in Libano. Una seconda fonte informata sul colloquio ha riferito alla testata americana che Trump era “furioso” e che, a un certo punto, avrebbe urlato al leader israeliano: “Che c.o stai facendo?”. Il Donald furioso, direbbe Ariosto. Ma senza scomodare l’epica, la sostanza resta politica. Fake news? Macché. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump and Netanyahu clash over Iran deal

Notizie e thread social correlati

Iran, Pakistan ottimista su accordo. Netanyahu a Trump: “Preoccupato per rinvio su nucleare e tregua in Libano” – La direttaIl governo iraniano e i mediatori pakistani hanno espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo sul nucleare e sulla tregua in Libano.

Leggi anche: L’Iran minaccia lo stop ai negoziati. E Trump ferma Netanyahu sul Libano

Temi più discussi: Trump ora è furioso con Netanyahu: Che c...o stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Anatomia di un'alleanza tesa; Furia Trump contro Netanyahu: Che c...o stai facendo? Tutti odiano Israele per colpa tua; Trump furioso con Netanyahu, poi annuncia lo stop agli attacchi in Libano; Sei un pazzo: Trump furioso con Netanyahu dopo l’escalation in Libano.

#Corriere diffonde propaganda #USA: l'articolo #Trump furioso con #Netanyahu è preso da un pezzo su #Axios (agenzia di stampa vicina al governo) di #BarakRavid, il quale già dai tempi di Biden portava avanti la farsa del poliziotto buono - poliziotto catti x.com

Presidente Trump Tutti ti odiano furioso con il Primo Ministro Netanyahu, riporta Axios | TBS NEWS DIG reddit

Trump ora è furioso con Netanyahu: Che c...o stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Anatomia di un’alleanza tesaIl contenuto della chiamata fra i due leader rivelato da Axios. L'analista di Fox News Mark Levin: Teheran trarrà vantaggio da questa fuga di notizie, considerandoci deboli e disperati. Il reporte ... corriere.it

Trump furioso contro Netanyahu, telefonata shock sul cessate il fuoco in Libano: sei pazzo, La versione di IsraeleIl presidente Usa attacca il leader israeliano per la gestione del conflitto con Hezbollah: adesso tutti odiano Israele. Saresti in prigione se non fosse per me ... italiaoggi.it