L’Iran ha minacciato di interrompere i negoziati in corso. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha bloccato un’operazione militare di Israele nel Libano. Donald Trump ha espresso posizioni contrastanti in breve tempo, annunciando decisioni opposte.

L'Iran minaccia la fine dei negoziati con gli Usa per reazione all'escalation di Israele in Libano. Poi Trump ferma Bibi Tutto e il contrario di tutto. Donald Trump non si smentisce mai e, a distanza di pochi minuti, dice una cosa e poi il suo esatto contrario. Prima minimizza la possibile fine dei negoziati con l’Iran, dopo che Teheran li ha bloccati per protestare contro l’escalation di Israele in Libano. “Non mi importa se sono finiti. Non mi importa davvero. Non me ne può importare di meno”, ha detto il presidente in un’intervista a CNBC. Poi, sul suo social Truth, scrive: “I colloqui con l’Iran proseguono a ritmo serrato”. L’Iran minaccia lo stop ai negoziati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lanotiziagiornale.it - L’Iran minaccia lo stop ai negoziati. E Trump ferma Netanyahu sul Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran-Usa, minaccia imminente di guerra. Trump chiama Israele

Notizie e thread social correlati

Trump avverte l'Iran: "Senza accordo il blocco navale resta". Scintille Usa-Israele: "Netanyahu scioccato per lo stop ai raid in Libano”Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a occupare le prime pagine, con il presidente americano che avverte Teheran: senza un accordo, il...

L’Iran ferma i negoziati con gli Usa: «Se colpiscono Beirut pagheranno il conto». Trump sente NetanyahuL’Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti, dichiarando che se ci saranno attacchi a Beirut, ci saranno conseguenze.

Temi più discussi: La guerra in Iran minaccia le balene a largo del Sudafrica; Minacce di morte ai dissidenti iraniani a Milano: scattano le accuse di terrorismo per due fedelissimi del regime; Il petrolio corre: stop ai colloqui USA-Iran e minaccia Hormuz; Iran, la minaccia di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare: Sapete cosa vi succederà?.

#Teheran per protesta per gli attacchi israeliani in Libano ha interrotto lo scambio di messaggi con gli USA. Reagiremo ai crimini sionisti minaccia l’Iran. x.com

La fornitura di petrolio mondiale è di nuovo a rischio mentre l'Iran minaccia di bloccare completamente lo Stretto di Hormuz, aprendo un fronte con gli Houthi reddit

L'Iran sospende i negoziati con gli USA, chiude Hormuz e minaccia attacchi sul Nord di IsraeleAGI - L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. Le forze armate iraniane e tut ... msn.com

L’Iran minaccia i cavi sottomarini di Internet, quali sono i rischi per la connessioneTeheran pensa a tariffe milionarie per il passaggio dei cavi di Internet nello Stretto di Hormuz. I colossi tech sono davvero a rischio? quifinanza.it