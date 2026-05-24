Il governo iraniano e i mediatori pakistani hanno espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo sul nucleare e sulla tregua in Libano. Nel frattempo, il presidente statunitense ha dichiarato che un’intesa si avvicina e che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto. In parallelo, il primo ministro israeliano ha comunicato a un collega statunitense di essere preoccupato per il rinvio delle decisioni sul nucleare e sulla tregua, senza ulteriori dettagli.

Sono ore di attesa per il futuro del Medio Oriente e della guerra in Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che l’intesa è vicina e che lo Stretto di Hormuz verrà riaperto; ottimismo arriva anche dai mediatori pakistani. Il possibile accordo prevedrebbe anche 60 giorni di tregua in Libano, elemento su cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la propria preoccupazione. Resta ancora il nodo nucleare, con i Pasdaran che ribadiscono: “ L’Iran non ha assunto alcun impegno e la questione non è stata affatto discussa in questa fase”. Guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 240526 07:00 Fine diretta: 240526 23:00 10:07 240526 Rubio: "Possibili buone notizie per il mondo nelle prossime ore" “Forse c’è la possibilità che nelle prossime ore per il mondo ci saranno delle buone notizie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Pakistan ottimista su accordo. Netanyahu a Trump: “Preoccupato per rinvio su nucleare e tregua in Libano” – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After speaking to Trump, Israel's PM Netanyahu vows to keep striking Iran

Notizie e thread social correlati

Meloni e leader Ue: «Stop alle armi anche in Libano». Su Beirut 160 bombe. Trump sulla tregua con l’Iran, le condizioni sul nucleare e sanzioni – La direttaNelle ultime ore, i leader europei hanno chiesto di interrompere la vendita di armi in Libano, mentre sono state segnalate 160 bombe su Beirut.

«Netanyahu scioccato dal post di Trump sul divieto di bombardare il Libano». Hormuz riaperto, l’Iran smentisce l’accordo sul nucleare – La direttaIl mondo politico vive momenti di tensione con due eventi principali: il commento di un leader israeliano, particolarmente sorpreso da un messaggio...

Temi più discussi: Il Pakistan trasmette a Washington la proposta di Teheran modificata; Iran-Usa progressi sui negoziati Casa Bianca ottimista; Usa-Iran: segnali di accordo imminente, Rubio ottimista sui negoziati.; Guerra Iran-Usa bozza d’accordo in 9 punti | cessate il fuoco e Stretto di Hormuz libero.

Guerra Iran-Usa, bozza d’accordo in 9 punti: cessate il fuoco e Stretto di Hormuz liberoI nove punti della bozza di tregua mediata dal Pakistan prevedono anche la revoca delle sanzioni Usa all’Iran. Fuori il nodo del nucleare ... quifinanza.it

Trump ferma l'operazione Hormuz di un giorno nella sua ultima spinta per un accordo con l'Iran reddit

Trump: Sono ottimista, accetteranno l'accordo in settimana. Usa: spari a petroliera iraniana a HormuzIl presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione del 'Project Freedom' per favorire un accordo con l'Iran. La decisione, che Trump ha reso noto sul suo Truth Social, è stata presa su ... adnkronos.com