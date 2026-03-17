Guerra Usa-Iran Trump | Soldati americani in Iran? Non temo altro Vietnam L' Inghilterra ha fatto grande errore a non sostenerci

Donald Trump ha dichiarato alla Casa Bianca di non temere un conflitto simile al Vietnam nel caso che le truppe americane siano schierate in Iran. Ha inoltre affermato che l'Inghilterra ha commesso un grave errore nel non sostenere gli Stati Uniti in questa situazione. Le sue parole sono arrivate in risposta a una domanda su un possibile intervento militare in Iran.

«Non ho paura di un altro Vietnam». Lo ha detto Donal Trump alla Casa Bianca rispondendo ad una domanda sull'eventualità che le truppe americane siano dispiegate in Iran. Nuovo affondo del presidente americano contro Keir Starmer. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano ha accusato il premier britannico di «non essere stato di supporto, e penso sia un grosso errore». «Sono deluso da Keir, mi piace, penso sia un brav'uomo, ma sono deluso», ha aggiunto. L'attacco alla Nato «Un errore veramente stupido». Così Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha definito il rifiuto della Nato di aiutare gli Stati Uniti a mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Usa-Iran, Trump: «Soldati americani in Iran? Non temo altro Vietnam. L'Inghilterra ha fatto grande errore a non sostenerci» Articoli correlati Leggi anche: Centcom, 50.000 soldati Usa assegnati a guerra contro l’Iran Leggi anche: Israele-Usa, attacchi contro l’Iran. Trump: Difendiamo gli americani dalle minacce Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso» Una raccolta di contenuti su Guerra Usa Iran Trump Soldati americani... Temi più discussi: Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Trump: 'La campagna contro l'Iran continua'. Teheran: 'Se manderanno truppe di terra sarà un altro Vietnam' - LIVEBLOG; Iran: se Trump gioca a mosca cieca. Usa, il capo dell’Antiterrorismo si dimette: Guerra all’Iran voluta dalla lobby di IsraeleL’Amministrazione di Donald Trump perde un pezzo. Joe Kent, direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo, si è dimesso dal suo incarico per forti divergenze con il presidente sulla guerra all’Iran. ... tpi.it Dimissioni shock del direttore antiterrorismo Usa, accuse verso Trump: Non posso appoggiare la guerra in IranUn passo indietro che suona come un duro atto d'accusa verso l'amministrazione di Donald Trump, da parte di un fedelissimo del presidente: Joseph Kent si dimette da direttore del Centro nazionale per ... tg.la7.it Guerra in Iran, le ultime news in diretta: Meloni ribadisce l'esclusione dell'Italia dal conflitto https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-17-marzo-2026/ - facebook.com facebook L’escalation nella guerra Usa/Israele in Iran era prevedibile così come il modo in cui Trump, manipolato da Netanyahu, sta tentando di trascinare Europa e Asia in una guerra non loro. E (per fortuna), stavolta, l’Europa dice no. Oggi su la Stampa x.com