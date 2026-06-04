Trump è pronto a incontrare Khamenei mentre l’Iran ha colpito in Kuwait

Il leader statunitense ha annunciato la disponibilità a incontrare il leader iraniano. Nel frattempo, droni iraniani hanno attaccato un terminal passeggeri di un aeroporto internazionale nel Kuwait, provocando decine di feriti e almeno un morto. L’attacco ha portato alla chiusura temporanea dell’aeroporto al traffico aereo. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni dell’attacco.

Droni iraniani hanno impattato su uno dei terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale del Kuwait causando decine di feriti e almeno un morto, costringendo alla chiusura di diverse ore dello scalo al traffico aereo. “L’aggressione criminale iraniana che ha causato significativi danni materiali alla struttura e feriti”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa dello Stato del Golfo. La marina statunitense ha definito “difensivo” il raid su Qeshm (dove verrebbero stoccati siluri e armi di attacco per tenere in scacco lo Stretto di Hormuz, secondo Al Jazeera), mentre la petroliera MT Lexie battente bandiera del Botswana ha “ignorato ripetuti avvertimenti ” nell’arco di 24 ore ed è stata dunque colpita con un missile che l’ha messa fuori uso, ha dichiarato lo Us Central Command (Centcom). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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