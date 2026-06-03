Iran-Usa Trump | Voglio incontrare Khamenei andremo d’accordo

(Adnkronos) – L'Iran ha accettato di non avere un'arma nucleare, incontrare Mojtaba Khamenei sarebbe "un privilegio". Benjamin Netanyahu "è un pazzo". Firmato, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti risponde a 360 gradi alle domande di Miranda Devine nel podcast 'Pod Force One', proprio mentre il Medio Oriente sembra precipitare in una nuova escalation: l'Iran. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

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