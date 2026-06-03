Trump ha dichiarato che l’Iran avrebbe accettato di abbandonare il nucleare, e ha espresso la volontà di incontrare il leader iraniano. L’ex presidente ha affermato che ora potrebbe andare d’accordo con Khamenei. La sua comunicazione arriva dopo aver annunciato un possibile accordo tra le parti. Non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui termini dell’intesa. Trump ha anche sottolineato il suo desiderio di incontrare il leader iraniano senza specificare una data.

La “strategia” dei repentini cambi di rotta sembra funzionare: Trump annuncia un accordo con l’Iran secondo cui Teheran avrebbe accettato di rinunciare all’atomica. e nel frattempo, gela Israele e rilancia sulla negoziazione con gli ayatollah. Ma procediamo con ordine. Mentre la guerra continua – nonostante la tregua – con raid incrociati tra Usa e Iran, e con l’asticella delle tensioni tra The Donald e Bibi Netanyahu ai massimi livelli. Ma anche con Teheran che lancia una pioggia di missili e droni sul Kuwait in risposta all’offensiva israeliana in Libano, il presidente americano sceglie ancora una volta la via del colpo di mano strategico e dell’effetto sorpresa, con annunci e dichiarazioni più che tempestivi: «L’Iran ha accettato di non avere un’arma nucleare», il primo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Secoloditalia.it - Trump non lascia, anzi raddoppia: Teheran ha accettato di rinunciare all’atomica. Ora vorrei incontrare Khamenei, andremo d’accordo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump confirma el ataque sobre Irán y anima a los iraníes a tomar el control de su gobierno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Iran-Usa, Trump: “Voglio incontrare Khamenei, andremo d’accordo”

Leggi anche: Trump: accordo con Teheran su 15 punti, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica

Temi più discussi: Board of Peace, il piano di Trump per Gaza è fermo: i fondi non arrivano; Sono il vero Osama Bin Laden. Anzi no, sono Dio. Voglio uccidere Trump: chi era l'uomo che sparato contro la Casa Bianca; Nessuna telefonata produttiva: per Trump Netanyahu è un pazzo. L’Iran intanto, frena sui negoziati; Trump sente Netanyahu ed Hezbollah: Ok al cessate al fuoco e 'no' truppe su Beirut. E avanti con i negoziati.

L’accordo fra Stati Uniti e Iran è fatto, anzi no, manca ancora il sì finale di Trump: da settimane si tratta a oltranza (e ogni tanto si spara un missile). La Casa Bianca non può rinunciare al taglio del programma nucleare iraniano e alla riapertura di Hormuz. Tehe x.com

Trump non lascia ma raddoppia. Nuovi attacchi al Papa e a MeloniQualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è ... huffingtonpost.it

Tre, anzi quattro, cose che Trump ci vuole togliereNeanche due mesi di Trump e il mondo è già molto diverso da quello in cui eravamo abituati a vivere. E non parlo dei riposizionamenti geopolitici o economici - dall'Ucraina ai dazi sul commercio - che ... huffingtonpost.it