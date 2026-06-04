Trump bocciato sulla guerra in Iran Minetti graziata di nuovo sgozzato per la spazzatura e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Dipartimento di Stato ha respinto la proposta di intervento militare contro l’Iran. La politica statunitense resta ferma sulla non escalation. In tribunale, una donna condannata per frode fiscale ha ricevuto un nuovo beneficio di grazia. Un uomo è stato sgozzato in strada da un aggressore sconosciuto, dopo un diverbio sulla gestione dei rifiuti. Questi sono i fatti principali da sapere questa mattina, giovedì 4 giugno 2026.

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Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 4 giugno 2026.TRUMP "BOCCIATO". La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe Usa dall'Iran. Per il presidente degli. 🔗 Leggi su Today.it

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