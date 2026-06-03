I braccianti bruciati vivi le concessioni dell' Ue a Meloni Trump furioso con Netanyahu e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Un incidente ha causato la morte di alcuni braccianti bruciati vivi in un'area agricola. L'Unione europea ha approvato nuove concessioni che favoriscono il governo nazionale. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti del primo ministro israeliano. Queste sono le principali notizie da conoscere all'inizio di questa giornata, mercoledì 3 giugno 2026.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 3 giugno 2026.LA GUERRA IN IRAN. Proseguono gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Nella notte il Comando centrale dell'esercito americano ha comunicato di aver condotto. 🔗 Leggi su Today.it

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I braccianti bruciati vivi in auto dai caporali per 5 euro: Non volevano pagare il ‘pizzo’ sul viaggio e chiedevano contratti regolariStrage di Amendolara (Cosenza), arrestati due pakistani per l’omicidio di quattro lavoratori stranieri. In un video ripresi i killer che danno fuoco al minivan, bloccando le portiere. Il sopravvissuto ... quotidiano.net

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