Sciopero generale oggi trasporti a rischio scontro sui fondi per l' energia Trump tentenna e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Oggi è in corso uno sciopero generale che coinvolge i trasporti, con possibili disagi nelle reti di mobilità. Si discute anche di un conflitto sui fondi destinati all’energia. Per quanto riguarda la scena politica, l’ex presidente statunitense ha mostrato indecisione in alcune dichiarazioni pubbliche. Queste sono le notizie principali per questa giornata, venerdì 29 maggio 2026.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 29 maggio 2026.Sciopero generale oggiOggi sono a rischio treni, aerei e mezzi pubblici, i servizi della scuola e della sanità: è il giorno dello sciopero generale nazionale di 24 ore. 🔗 Leggi su Today.it

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Sciopero 27 marzo, scuola e trasporti a rischio: orari, città coinvolte e motivi della protesta

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Temi più discussi: Roma, sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e Fs a rischio; Sciopero generale venerdì 29 maggio: tutti i trasporti a rischio alla vigilia del ponte (e sabato di passione sull'AutoBrennero), gli orari; Confermato lo sciopero generale di 24 ore di metro, bus e tram Atm a Milano. Gli orari a rischio; Sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio.

#sciopero generale il #29maggio: stop 24 ore per pubblico e privato #Treni fermi dalle 21 di oggi alle 21 di domani Disagi #trasporti pubblici Garantite le urgenze in sanità Possibili stop a scuola eurocomunicazione.eu/2026/05/28/dom… #ATM #A x.com

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