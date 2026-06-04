Trump blocca l’attacco a Beirut | Netanyahu fermato dalla Casa Bianca

Gli Stati Uniti hanno bloccato un attacco a Beirut, mentre la Casa Bianca ha impedito a Netanyahu di agire. Trump ha deciso di non proseguire con l’operazione militare, preferendo una strategia di conciliazione. Nel frattempo, si discute sull’impatto del blocco dello stretto di Hormuz, che potrebbe influenzare i prezzi del petrolio. La decisione americana ha coinvolto anche il ruolo di Netanyahu, fermato nella sua iniziativa militare.

Perché Trump ha scelto la via della conciliazione invece di Netanyahu?. Come influirà il blocco dello stretto di Hormuz sui prezzi del petrolio?. Quali sono le reali intenzioni di Hezbollah riguardo al ritiro israeliano?. Cosa accadrà ai mercati globali se falliscono i nuovi negoziati?.? In Breve Attacchi iraniani colpiti basi USA in Kuwait e Bahrein. Blocco petrolifero nello stretto di Hormuz rischia recessione globale secondo Moody's. Hezbollah esige ritiro totale forze israeliane dal sud del Libano. Teheran minaccia ritorsioni immediate per ogni violazione accordi sul territorio libanese. Trump blocca l’attacco a Beirut mentre il Medio Oriente scivola in uno stallo pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump and Netanyahu clash over Iran deal

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