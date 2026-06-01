Netanyahu ordina l’attacco su Beirut la Casa Bianca nega di aver dato l’ok Le minacce dell’Iran di intervenire in Libano – La diretta

Il premier israeliano ha ordinato un attacco su Beirut, mentre la Casa Bianca ha dichiarato di non aver dato l’autorizzazione. Intanto, l’Iran ha minacciato di intervenire in Libano. Nel 94esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il segretario di Stato americano ha avuto contatti telefonici con il presidente libanese e il primo ministro israeliano, nel tentativo di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WIXII LA QARINAYAY | WAX KA DARAN OO BANAANKA LASOO DHIGAY

Notizie e thread social correlati

Netanyahu ordina l’attacco su Beirut, media israeliani: «C’è l’ok Usa per l’operazione più incisiva in Libano». Le minacce di intervento dall’Iran – La direttaIl primo ministro israeliano ha dato il via a un attacco su Beirut, con media israeliani che riferiscono di un’autorizzazione degli Stati Uniti per...

Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut: Hezbollah nel mirinoIl primo ministro israeliano ha dato ordine di attaccare la periferia di Beirut, con l’obiettivo di colpire le postazioni di Hezbollah.

Argomenti più discussi: Fine della Dottrina Netanyahu, la guerra ha reso l’Iran più forte; Netanyahu-Trump, il premier israeliano all'angolo ma è convinto che l'attacco all'Iran ripartirà; Libano, Idf conquista Beaufort. Netanyahu: Estendiamo la presa su territori di Hezbollah; Iran, la cautela di Vance mentre Hegseth e Rubio premono per l’attacco.

Nessun cessate il fuoco con l'Iran dopo la maratona di incontri alla Casa Bianca di Trump reddit

Le carte perdenti in mano a Donald Trump ?Vicini a un nuovo attacco all’Iran, ma anche ad una tregua Trump cerca la via d’uscita, oggi atteso un annuncio Teheran propone un rinvio sull’uranio e un’intesa in 14 punti Washington può accettarla Netanyahu, n x.com