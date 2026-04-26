Attacco armato alla Casa Bianca | Trump evacuato un ferito nella sparatoria Fermato un 30enne

Nella serata di ieri, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca presso l'hotel di Washington, si è verificato un attacco armato. Un uomo di 30 anni è stato arrestato e una persona è rimasta ferita. Il servizio di sicurezza ha evacuato il presidente e altri presenti nel locale. La scena si è conclusa con la neutralizzazione del sospetto e l'intervento delle forze dell'ordine.

Momenti di terrore al Washington Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo armato ha assaltato un posto di blocco di sicurezza, aprendo il fuoco e generando il panico tra i presenti. Secondo fonti delle forze dell’ordine, l’attentatore – un uomo di circa 30 anni proveniente dalla California – è stato rapidamente fermato dagli agenti del Secret Service. Agente colpito, ma salvo grazie al giubbotto. Durante l’attacco, un agente dei Servizi Segreti è stato raggiunto da un proiettile. Il colpo ha colpito l’equipaggiamento protettivo, evitando conseguenze fatali. L’agente è stato trasportato in ospedale ed è fuori pericolo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Attacco armato alla Casa Bianca: Trump evacuato, un ferito nella sparatoria. Fermato un 30enne Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti Notizie correlate Usa, camion travolge transenne alla Casa Bianca: autista fermato, nessun feritoUn camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca nella mattina di Washington, intorno alle 6:30 locali (11:30 italiane). Rogoredo, morto il 30enne cinese ferito nella sparatoriaÈ morto nel pomeriggio di oggi Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Cancellato il viaggio di Witkoff e Kushner a Islamabad - Berlino muove le proprie unità navali nel Mediterraneo; L’INTERVENTO: SI E’ INCRINATA LA FIDUCIA DEI CATTOLICI A TRUMP; Massacro in Louisiana. Otto bambini uccisi dopo una lite in famiglia. Nessuno può più fidarsi di questa Casa BiancaDonald Trump sembra essersi sbagliato di secolo. Nella sua furia contro gli scrocconi europei che nel momento del bisogno si sottraggono al loro dovere di alleati, il capo della Casa Bianca riscopre ... repubblica.it Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service. Trump era alla Casa BiancaI Servizi Segreti statunitensi hanno annunciato che un uomo armato è stato colpito a morte dopo essere entrato nel perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, il resort del presidente Donald Trump a Palm ... ilsole24ore.com Spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump portato al sicuro x.com Paura a Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo è stato fermato dagli agenti del Secret Service dopo aver esploso colpi di arma da fuoco nella lobby dell’hotel Hilton. L’aggressore è stato ucciso dagli agenti intervenuti sul p - facebook.com facebook