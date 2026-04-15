Trump a Sky News ' più che possibile un accordo con Iran entro aprile'

Un rappresentante ha dichiarato a Sky News che un accordo con l’Iran potrebbe essere raggiunto entro la fine di aprile. Ha aggiunto che le azioni intraprese contro l’Iran sono state significative e che ora la possibilità di un'intesa sembra concreta. La questione riguarda il settore delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e le trattative in corso per definire un eventuale accordo.

Un accordo con l'Iran entro fine aprile "è possibile. Li abbiamo pestati pesantemente, è assai possibile". Lo ha detto il presidente Donald Trump in un'intervista telefonica al corrispondente di Sky News Uk da Washington, Mark Stone, che gli chiedeva se la guerra in Medio Oriente potesse finire prima della visita di Stato negli Usa di re Carlo III e della regina Camilla, in agenda dal 27 al 30 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trump a Sky News, 'più che possibile un accordo con Iran entro aprile' Notizie correlate "Accordo entro fine aprile". Iran, l'annuncio di TrumpIl presidente americano, Donald Trump, ritiene "molto possibile" un accordo con l'Iran entro la fine del mese di aprile. Guerra in Iran: chi è Ghalibaf, l’interlocutore intransigente che tratterà con Usa e Israele. “Trump vuole la fine del conflitto entro il 9 aprile”Oltre tre settimane di attacchi senza che Stati Uniti o Israele abbiano ancora prevalso contro il regime degli ayatollah. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump posta un articolo sull'ipotesi 'blocco navale' nel Golfo per danneggiare l'Iran; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa. Iran war latest: 'Very possible' US strikes deal with Tehran by end of month, Trump tells Sky NewsDonald Trump has told Sky News a deal with Iran is very possible by the time the King visits the US later this month - listen to a full breakdown of his interview on Trump100 below as you scroll, ... news.sky.com 'Insane, tragic, sad': What did Trump tell Sky News in his latest call?In a phone call with Sky's Mark Stone, Donald Trump described the sad state of the special relationship with the UK and suggested he could change the conditions of the trade deal. news.sky.com Trump a Sky News: "Più che possibile un accordo con l'Iran entro aprile" - facebook.com facebook Finale andata Coppa CEV, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky #SkySport x.com