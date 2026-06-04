L'ex presidente statunitense ha dichiarato di essere stato il primo a iniziare il conflitto tra lui e l’attuale primo ministro israeliano, abbassando i toni e cercando di ricucire i rapporti. Successivamente, ha espresso interesse a incontrare la guida suprema iraniana, senza specificare tempi o modalità. La dichiarazione è arrivata dopo una serie di scontri pubblici tra i due leader israeliani e americani. Nel frattempo, non sono stati annunciati incontri ufficiali con le autorità iraniane.

Nelle ultime ore la guerra tra Iran e Stati Uniti ha registrato una nuova escalation, tra missili balistici, droni, operazioni navali e accuse reciproche. La tensione è esplosa nella notte tra martedì e mercoledì con una serie di forti esplosioni che ha colpito l’isola iraniana di Qeshm, punto strategico dello Stretto di Hormuz. Secondo i media della Repubblica islamica, le detonazioni sarebbero state causate da un’operazione militare americana contro infrastrutture presenti sull’isola. L’allarme si è rapidamente esteso ai Paesi del Golfo. Nel Bahrein sono risuonate le sirene d’allarme mentre le batterie antiaeree intercettavano i vettori diretti verso il Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Laverita.info - Trump abbassa i toni su Netanyahu: «Ho iniziato io la guerra». Ma poi corteggia Khamenei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump as Rambo & Netanyahu as Terminator… Until Xi Jinping Joins Putin and Khamenei

Notizie e thread social correlati

Trump: «Voglio vedere Khamenei. Sì, ho detto a Netanyahu che è pazzo». La replica: «Con Trump solo divergenze tattiche» – La direttaLe tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a persistere, con scambi di attacchi nel Golfo che si sono protratti fino alla notte.

‘Ho un uomo che mi corteggia, ma… ‘: Iva Zanicchi sorprende a Verissimo, poi commenta la sua imitazioneDurante una puntata di Verissimo andata in onda il 5 aprile, Iva Zanicchi si è aperta sul suo stato sentimentale, lasciando intendere di avere un...

La Svizzera le sta provando tutte per farsi abbassare i dazi da TrumpNegli scorsi giorni l’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha riaperto i negoziati con la Svizzera e sembra intenzionata ad abbassare i dazi altissimi imposti sul paese, passando ... ilpost.it

L’arrivo dei leader al summit Nato, si tenta di abbassare i toniRoma, (askanews) – L’arrivo dei leader della Nato per il secondo giorno di summit a Bruxelles. Tra i primi Donald Trump che nel primo giorno ha acceso i toni del dibattito attaccando la Germania, ... affaritaliani.it