Trump abbassa i toni su Netanyahu | Ho iniziato io la guerra Ma poi corteggia Khamenei

Da laverita.info 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex presidente statunitense ha dichiarato di essere stato il primo a iniziare il conflitto tra lui e l’attuale primo ministro israeliano, abbassando i toni e cercando di ricucire i rapporti. Successivamente, ha espresso interesse a incontrare la guida suprema iraniana, senza specificare tempi o modalità. La dichiarazione è arrivata dopo una serie di scontri pubblici tra i due leader israeliani e americani. Nel frattempo, non sono stati annunciati incontri ufficiali con le autorità iraniane.

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Nelle ultime ore la guerra tra Iran e Stati Uniti ha registrato una nuova escalation, tra missili balistici, droni, operazioni navali e accuse reciproche. La tensione è esplosa nella notte tra martedì e mercoledì con una serie di forti esplosioni che ha colpito l’isola iraniana di Qeshm, punto strategico dello Stretto di Hormuz. Secondo i media della Repubblica islamica, le detonazioni sarebbero state causate da un’operazione militare americana contro infrastrutture presenti sull’isola. L’allarme si è rapidamente esteso ai Paesi del Golfo. Nel Bahrein sono risuonate le sirene d’allarme mentre le batterie antiaeree intercettavano i vettori diretti verso il Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Trump abbassa i toni su Netanyahu: «Ho iniziato io la guerra». Ma poi corteggia Khamenei
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Trump as Rambo & Netanyahu as Terminator… Until Xi Jinping Joins Putin and Khamenei

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