Durante una puntata di Verissimo andata in onda il 5 aprile, Iva Zanicchi si è aperta sul suo stato sentimentale, lasciando intendere di avere un nuovo interesse amoroso. La cantante ha parlato di sé con il suo tono ironico e diretto, condividendo pensieri e ricordi personali, accompagnati da alcune battute che hanno suscitato curiosità tra i presenti. Nel corso dell'intervista, ha anche commentato una sua imitazione, aggiungendo un tocco di leggerezza al racconto.

Iva Zanicchi ha davvero un nuovo amore?. Ironica, lucida, sempre fuori dagli schemi. Ospite di Verissimo del 5 aprile, Iva Zanicchi si racconta senza filtri, tra desideri, nostalgia e qualche battuta che lascia il dubbio tra realtà e provocazione. “ Ho un vecchio che mi corteggia ”, dice sorridendo. Un uomo più giovane di lei di circa dieci anni, che le manda messaggi e fiori come un adolescente. Ma il racconto prende subito una piega inattesa. Il primo appuntamento (quasi) disastroso. La cantante descrive una cena in un ristorante elegante di Milano, che però si trasforma in un episodio. decisamente poco romantico. “Mi ha chiesto cosa volevo bere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Ho un uomo che mi corteggia, ma… ‘: Iva Zanicchi sorprende a Verissimo, poi commenta la sua imitazione

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