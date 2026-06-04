Truffa Whatsapp pensionata invia 3mila euro

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Casina per aver truffato una pensionata, inducendola a versare quasi 3.000 euro. La vittima, vittima di una truffa via WhatsApp, ha consegnato il denaro a seguito di una richiesta sospetta. Le indagini sono in corso per identificare gli autori dell’operazione fraudolenta.

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Denunciate dai carabinieri di Casina due persone per truffa ad una pensionata, indotta a versare quasi 3.000 euro a malfattori che si spacciavano per il figlio. La signora credeva di essere stata contattata dal figlio in un momento di difficoltà ed è stata ingannata con la classica, ma sempre efficace, ‘truffa di WhatsApp’. La brutta avventura è capitata a una pensionata 67enne residente a Casina. Al termine di una meticolosa attività d’indagine, i Carabinieri della stazione di Casina hanno identificato i presunti responsabili della truffa. Per questi motivi con le accuse di concorso in truffa e sostituzione di persona, i carabinieri di Casina hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, due italiani di 40 e 20 anni residenti rispettivamente in provincia di Caserta e di Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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