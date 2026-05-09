Truffa online da oltre 3mila euro | denunciato 30enne casertano

I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato un uomo di 30 anni proveniente dalla provincia di Caserta, accusato di aver commesso una truffa online che ha superato i tremila euro. L’indagine ha portato all’identificazione dell’individuo e al suo deferimento in stato di libertà. L’indagato è ritenuto responsabile di aver realizzato l’imbroglio attraverso canali digitali, causando un danno economico alla vittima.

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Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Avella hanno deferito in stato di libertà un 30enne della provincia di Caserta, ritenuto responsabile di truffa. L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato su un sito di compravendita online relativo alla vendita di un motore per macchina operatrice, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinto della genuinità dell’offerta e del prezzo conveniente, l’acquirente ha effettuato un bonifico bancario per la somma di oltre 3mila euro sul conto indicato dal venditore, senza tuttavia ricevere il motore acquistato né ottenere la restituzione dell’importo versato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa online da oltre 3mila euro: denunciato 30enne casertano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Truffa ad anziana nel casertano, individuato e denunciato un 25enne: colpo da 10mila euroUn raggiro architettato nei minimi dettagli, ai danni di una donna di 81 anni, ma ricostruito passo dopo passo dagli investigatori fino... Frosinone: truffa online da 85.000 euro a Roccasecca, denunciato 43enneI militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca, situata in provincia di Frosinone, hanno proceduto a deferire in stato di libertà un uomo di 43... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Truffe online e telefoniche, denunce per raggiri da 500 e oltre 7mila euro; Dal territorio - Truffe on line; Truffa sul fotovoltaico, sequestrate criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari; Truffa del pellet a Parma: paga oltre 400 euro online ma non riceve nulla, tre denunciati. Truffe online e telefoniche, denunce per raggiri da 500 e oltre 7mila euroLa polizia individua due cittadini italiani per truffa aggravata. Vittime un acquirente ingannato su un sito di annunci e un giovane ingannato da finti operatori ... laprovinciacr.it Truffe online, oltre 120 in un anno. Rubati ai savonesi 1,2 milioni di euroSavona – Un danno da oltre 60 mila euro per le truffe legate al commercio elettronico e una perdita complessiva di almeno 1,2 milioni di euro per le truffe legate ai finti investimenti online. Sono ... ilsecoloxix.it Truffa online: promessa di incontro con @AchilleIDOL , persi 10mila euro. I raggiri dei biglietti falsi Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/truffa-on… #Striscialanotizia @LucaAbete #AchilleLauro x.com