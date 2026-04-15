Investe tutto con l' app Lino il maialino salva soldino truffa da 200mila euro all' 80enne pensionata

Un'anziana pensionata ha perso circa 200 mila euro a causa di una truffa legata all'uso dell'app Lino, un'applicazione chiamata anche

Una donna di circa ottant’anni, residente in Trentino, sarebbe stata vittima di una truffa legata a una presunta applicazione digitale per il risparmio. Convinta della validità del progetto, avrebbe investito i propri risparmi per acquistare quote societarie legate all’app Lino il maialino salva soldino. Due sarebbero gli indagati. Truffa app di investimento, cosa è successo Come riportato da SkyTg24, l’applicazione, presentata come un sistema in grado di generare risparmi tramite premi e cashback, non è mai stata effettivamente lanciata sul mercato. La vittima, invalida e senza familiari prossimi, è stata convinta a versare cifre molto elevate rispetto al valore reale dell’investimento.🔗 Leggi su Virgilio.it

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