Truffa dello specchietto sull' Asse Mediano ma la vittima è un poliziotto

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un poliziotto ha tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto sull'Asse Mediano, ma la vittima si è rivelata un agente delle forze dell’ordine. L’uomo ha simulato un danno allo specchietto di un’auto, chiedendo soldi all’autista. Tuttavia, quest’ultimo ha riconosciuto il tentativo e ha chiamato le autorità. La truffa è stata sventata e sono state avviate indagini per identificare i responsabili.

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Ha provato a mettere in scena la truffa dello specchietto sull'Asse Mediano, ma ha scelto la vittima sbagliata. L'automobilista a cui avrebbe chiesto 300 euro per un finto incidente era infatti un poliziotto libero dal servizio.Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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