Truffa dello specchietto sull' Asse Mediano ma la vittima è un poliziotto

Notizia in breve

Un poliziotto ha tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto sull'Asse Mediano, ma la vittima si è rivelata un agente delle forze dell’ordine. L’uomo ha simulato un danno allo specchietto di un’auto, chiedendo soldi all’autista. Tuttavia, quest’ultimo ha riconosciuto il tentativo e ha chiamato le autorità. La truffa è stata sventata e sono state avviate indagini per identificare i responsabili.