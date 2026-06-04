Truffa dello specchietto sull' Asse Mediano ma la vittima è un poliziotto
Un poliziotto ha tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto sull'Asse Mediano, ma la vittima si è rivelata un agente delle forze dell’ordine. L’uomo ha simulato un danno allo specchietto di un’auto, chiedendo soldi all’autista. Tuttavia, quest’ultimo ha riconosciuto il tentativo e ha chiamato le autorità. La truffa è stata sventata e sono state avviate indagini per identificare i responsabili.
Ha provato a mettere in scena la truffa dello specchietto sull'Asse Mediano, ma ha scelto la vittima sbagliata. L'automobilista a cui avrebbe chiesto 300 euro per un finto incidente era infatti un poliziotto libero dal servizio.Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Prima la truffa, poi l'aggressione. Ma questa volta per i responsabili è arrivata la resa dei conti. Tre persone sono state bloccate dalle forze dell'ordine a Teverola dopo aver messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un automobilista di na facebook
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