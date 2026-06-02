Morta la 22enne vittima di incidente in moto sull'Asse Mediano il fratello ancora ricoverato

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni è deceduta dopo un incidente in moto sull'Asse Mediano. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma è deceduta poco dopo. Il fratello, coinvolto nello stesso incidente, si trova ancora ricoverato in ospedale. La notizia ha provocato dolore tra familiari e conoscenti nelle comunità di Caivano e Napoli.