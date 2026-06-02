Morta la 22enne vittima di incidente in moto sull'Asse Mediano il fratello ancora ricoverato
Una ragazza di 22 anni è deceduta dopo un incidente in moto sull'Asse Mediano. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma è deceduta poco dopo. Il fratello, coinvolto nello stesso incidente, si trova ancora ricoverato in ospedale. La notizia ha provocato dolore tra familiari e conoscenti nelle comunità di Caivano e Napoli.
Lutto a Caivano e Napoli per la morte della 22enne vittima di un incidente stradale sull'Asse Mediano. Oggi i funerali nella chiesa di San Pietro e Paolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni
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