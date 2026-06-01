Tentano la truffa dello specchietto a Caserta ma l'automobilista ha pochi soldi | lo picchiano in tre

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale a Teverola, in provincia di Caserta, dopo aver aggredito un automobilista. Gli aggressori avevano tentato di truffarlo con la tecnica dello specchietto, chiedendogli 150 euro. Quando l’automobilista ha riferito di avere pochi soldi, i tre hanno reagito con violenza, picchiandolo. L’episodio si è concluso con l’arresto degli aggressori.

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale a Teverola (Caserta): hanno aggredito un automobilista perché volevano altri soldi dopo essersi fatti consegnare 150 euro con la truffa dello specchietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eboli, truffa dello specchietto sulla SS18: la Polizia Municipale intercetta la banda

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