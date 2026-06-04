Truffa del finto finanziere a Firenze come un' anziana ha smascherato un malvivente che tentava di raggirarla

Da virgilio.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze, un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un’anziana fingendosi un finanziere. L’uomo si è avvicinato alla donna e ha cercato di ingannarla con un raggiro. Tuttavia, l’anziana ha riconosciuto il tentativo e ha impedito che la truffa andasse a buon fine. La polizia ha poi fermato l’uomo e lo ha portato in custodia.

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Un arresto per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Firenze. Un uomo di 26 anni è stato fermato dopo aver inscenato la cosiddetta “truffa del finto finanziere”, con l’obiettivo di sottrarre preziosi alla vittima. L’intervento tempestivo della Polizia ha impedito che il raggiro andasse a segno. L'intervento a Firenze Il modus operandi del truffatore L’intervento della Polizia L’arresto in flagranza Il contesto e le raccomandazioni delle forze dell’ordine L’intervento a Firenze Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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