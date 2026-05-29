Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di aver truffato un’anziana a Lucca, rubandole gioielli fingendosi un poliziotto. La polizia ha fermato il sospetto dopo aver ricevuto la denuncia. La vittima aveva consegnato i gioielli, credendo alla falsa identità. Il giovane è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

LUCCA – La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 29 anni ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna lucchese. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa ad un uomo che, con atteggiamento agitato e frettoloso, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria cittadina per lasciare rapidamente Lucca. La dettagliata descrizione fornita del giovane ha immediatamente insospettito gli operatori, anche in considerazione delle modalità tipiche delle cosiddette truffe del finto appartenente alle forze dell’ordine perpetrate ai danni di persone anziane. I poliziotti della Questura di Lucca si sono precipitati presso la stazione ferroviaria prima della partenza del convoglio diretto a Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca, truffa del finto poliziotto: ruba gioielli ad anziana, arrestato 29enne a Firenze

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