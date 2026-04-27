Si presenta a casa di un’anziana per ritirare i gioielli necessari a scongiurare l’arresto della figlia Ma la truffa del finto avvocato viene sventata

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai Carabinieri di San Pancrazio Parmense con l’accusa di aver tentato di truffare un’anziana residente in città. L’individuo si è presentato a casa dell’anziana, sostenendo di essere un avvocato incaricato di ritirare dei gioielli per evitare l’arresto della figlia. La truffa è stata sventata prima che potesse avere seguito.

I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato un 41enne italiano. L'uomo è accusato di un tentativo di truffa ai danni di un'anziana residente in città, architettato utilizzando la tecnica del "finto avvocato".L'episodio specifico risale ad alcuni mesi fa. Una 80enne.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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