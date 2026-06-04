Suo figlio è stato arrestato La truffa del finto avvocato porta all' arresto di un 55enne

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver truffato una pensionata di 81 anni di Piano di Sorrento, tentando di farsi consegnare 1.200 euro con la scusa di un intervento legale. La donna aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che suo figlio era stato coinvolto in un procedimento giudiziario. La truffa è stata sventata grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Una pensionata di 81 anni di Piano di Sorrento ha rischiato di perdere 1.200 euro cadendo nella trappola della "truffa del finto avvocato". Grazie alla segnalazione tempestiva del figlio e alla rapida risposta dei carabinieri, il tentativo è stato sventato e l'uomo che si era presentato a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Nonna investigatrice fa arrestare i truffatori: interpretazione da Oscar per una 85enne

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