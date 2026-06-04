Una donna ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri, poi è arrivato un individuo che si è presentato come incaricato di recuperare i gioielli di famiglia. La vittima ha consegnato i preziosi, credendo di collaborare con le forze dell’ordine. Il trucco del falso maresciallo ha portato alla perdita di gioielli di valore. Le forze dell’ordine raccomandano di verificare sempre l’identità di chi si presenta a domicilio.

Prima la telefonata da un finto maresciallo dei carabinieri, poi l’arrivo di un presunto incaricato e infine la consegna dei preziosi. Una pensionata di Urbino è stata raggirata con una truffa studiata nei dettagli e si è vista portare via i gioielli di famiglia per un valore di svariate migliaia di euro. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Vittima una donna urbinate di 72 anni che, intorno alle 11 del 1° giugno, ha ricevuto una chiamata da un uomo che si è presentato, in maniera molto convincente, come maresciallo dell’Arma. Dall’altra parte del telefono, il falso militare le avrebbe spiegato che alcuni gioielli in suo possesso potevano essere collegati a un furto e che, per questo motivo, era necessario sottoporli a verifiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trucco del finto maresciallo. Le soffiano i gioielli di famiglia

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