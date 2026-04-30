Truffa agli anziani col trucco del finto carabiniere intercettata coppia in fuga con 40.000 euro di gioielli

Una coppia di anziani è stata vittima di una truffa messa in atto con il metodo del falso carabiniere. La Polizia di Stato ha intercettato i due uomini mentre tentavano di fuggire con circa 40.000 euro in gioielli. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito loro di portare a termine il colpo. La vicenda si è svolta in una zona residenziale, dove i malfattori avevano avvicinato gli anziani con l’inganno.

Una spietata truffa ai danni di una coppia di anziani è stata sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato locale di P.S. hanno tratto in arresto un uomo e una donna, entrambi quarantenni e residenti nella provincia di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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