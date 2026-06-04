Trova la proposta su Facebook e investe 60 mila euro nel trading online | 5 denunciati per truffa

Notizia in breve

Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di San Bonifacio per truffa aggravata in relazione a un investimento online. Gli individui, di origine italiana e straniera, avrebbero trovato una proposta su Facebook e investito circa 60 mila euro nel trading online. L’operazione fa parte di una serie di interventi contro i reati informatici nella zona del Veronese. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei sospetti coinvolti.