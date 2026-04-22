Un uomo anziano di Antrodoco, vicino a Rieti, ha perso 8.300 euro dopo aver investito su piattaforme di trading online false. La polizia ha identificato e deferito due persone italiane ritenute responsabili della truffa. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività fraudolenta che aveva coinvolto diversi cittadini, con le vittime che avevano affidato i loro risparmi alle piattaforme ingannevoli.

Due cittadini italiani sono stati deferiti per truffa al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri di Antrodoco (Rieti), dopo che un pensionato di 79 anni è stato indotto a investire i suoi risparmi su false piattaforme di trading online. L’operazione è stata avviata a seguito della denuncia della vittima, che ha perso 8.300 euro in pochi mesi, attratto dalla promessa di guadagni facili. Anziano truffato ad Antrodoco Il modus operandi dei truffatori La scoperta della truffa e la denuncia Gli sviluppi investigativi Il contesto territoriale e i rischi per gli anziani Anziano truffato ad Antrodoco Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dopo la segnalazione di un pensionato residente ad Antrodoco (Rieti).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa ad Antrodoco vicino Rieti, anziano investe in finte piattaforme di trading online e perde 8300 euro

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