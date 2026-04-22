Truffa al pensionato | svaniti 8.300 euro in un falso trading online

Un pensionato di 79 anni della provincia di Rieti ha perso più di 8.300 euro a causa di una truffa legata a un falso trading online. L’uomo ha affidato i propri risparmi a un sito che si è rivelato non affidabile, portando alla sottrazione del denaro. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un pensionato di 79 anni residente nella provincia di Rieti ha subito un depauperamento dei propri risparmi per oltre 8.300 euro a causa di una finzione finanziaria orchestrata online. I Carabinieri della Stazione di Antrodoco hanno individuato due responsabili, residenti rispettivamente in Lombardia e nelle Marche, denunciati in stato di libertà per la gestione di un falso schema di trading. L’aggressione economica è iniziata nel settembre 2025, quando l’anziano è stato contattato da soggetti che si presentavano come esperti del settore finanziario. Attraverso una strategia basata su sollecitazioni continue e promesse di profitti rapidi ma garantiti, i presunti intermediari hanno indotto la vittima a trasferire somme di denaro verso conti correnti specifici tramite diversi bonifici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa al pensionato: svaniti 8.300 euro in un falso trading online Ri provano a TRUFFARMI con la TRUFFA del TRADING ONLINE... ma stavolta registro tutto! Notizie correlate Leggi anche: Falso trading a Genova, conti svuotati per 85mila euro: come funziona la truffa Leggi anche: Falso trading a Genova, conti svuotati per 88mila euro: come funziona la truffa