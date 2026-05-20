Carta del docente per i soldi la vittoria in tribunale non basta | Mi sono arrivati due mesi fa ma la sentenza era del 2023 Ho speso 5mila euro di tasca mia mentre attendevo il voucher
Qualcuno ha ottenuto una sentenza favorevole riguardante la Carta del docente, ma nonostante il giudice abbia riconosciuto il diritto, i problemi non sono finiti. Due mesi fa una persona ha ricevuto i soldi, anche se la sentenza risale al 2023, e nel frattempo ha speso circa 5mila euro di tasca propria mentre attendeva il voucher. La situazione evidenzia come, in alcuni casi, il riconoscimento legale non si traduca automaticamente in un pagamento effettivo, lasciando in sospeso le aspettative di chi ha vinto in tribunale.
Ci sono vittorie che sanno di beffa. Una sentenza favorevole, un diritto riconosciuto, e poi il silenzio. Per Mariano, 34 anni, insegnante di sostegno precario, il primo ricorso è stato accolto nel 2023. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CARTA DOCENTE: PERCHÉ NON ARRIVA LACCREDITO
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Carta del docente, piovono sentenze per i precari rimasti senza il bonus da 500 euro lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com
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