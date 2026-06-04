Trionfo letterario | Valeria Poti vince il secondo posto a Desenzano

Notizia in breve

Valeria Poti si è classificata seconda a un concorso letterario a Desenzano. Nel suo romanzo, affronta il tema delle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro, evidenziando le dinamiche di abuso di potere e le conseguenze sulle vittime. L’autrice descrive situazioni di pressione e manipolazione, concentrandosi su come queste influenzino il comportamento e il benessere dei soggetti coinvolti. La narrazione si focalizza sulle modalità di controllo e sulle reazioni delle persone colpite.