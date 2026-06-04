Trionfo letterario | Valeria Poti vince il secondo posto a Desenzano
Valeria Poti si è classificata seconda a un concorso letterario a Desenzano. Nel suo romanzo, affronta il tema delle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro, evidenziando le dinamiche di abuso di potere e le conseguenze sulle vittime. L’autrice descrive situazioni di pressione e manipolazione, concentrandosi su come queste influenzino il comportamento e il benessere dei soggetti coinvolti. La narrazione si focalizza sulle modalità di controllo e sulle reazioni delle persone colpite.
Come affronta il romanzo le violenze psicologiche negli ambienti di lavoro?. Quali dinamiche di abuso di potere mette in luce l'autrice?. Chi ha decretato il successo di L'ultima testa a Desenzano?. Perché la letteratura sta diventando uno strumento contro le violenze sistemiche?.? In Breve Premio consegnato il 23 maggio a Desenzano del Garda dall'associazione Swanbook. Romanzo L'ultima testa pubblicato dalla casa editrice Morphema. Temi di abusi di potere e violenze psicologiche negli ambienti di lavoro. Giuria tecnica e rappresentanza di giurati popolari da varie regioni italiane. La letteratura ternana brilla a Desenzano del Garda con il successo di L’ultima testa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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