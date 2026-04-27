Juvecaserta trionfo di cuore | il secondo posto è blindato

La Juvecaserta ha perso di misura a Pesaro 86-87 dopo i supplementari contro la Consultinvest. Nonostante la sconfitta, il secondo posto in classifica viene mantenuto e garantisce ai bianconeri il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale. La partita si è decisa solo all’overtime, lasciando i tifosi in trepidazione fino all’ultimo secondo. La squadra ora si prepara per le prossime sfide playoff.

? Cosa sapere La Juvecaserta perde a Pesaro 86-87 nei supplementari contro la Consultinvest.. Il secondo posto assicura ai bianconeri il fattore campo nei quarti di finale.. La Paperdi Juvecaserta assicura il secondo posto in classifica dopo un duello estenuante a Pesaro, terminato con il punteggio di 86-87 nei supplementari, blindando così il vantaggio strategico per i prossimi turni post-regolar season. Nonostante il cuore lasciato in campo nelle Marche, dove i bianconeri hanno dovuto lottare per 40 minuti contro la resistenza della Consultinvest Pesaro, il verdetto finale della stagione regolare vede i ragazzi di Lardo chiudere alle spalle di Benacquista Latina e Verodol Livorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juvecaserta, trionfo di cuore: il secondo posto è blindato Notizie correlate La Juvecaserta sbanca a Cisterna di Latina e aggancia il secondo postoLa Paperdi Juvecaserta sbanca il palasport di Cisterna di Latina e aggancia in classifica la Benacquista Latina e la Verodol Livorno, issandosi,... Leggi anche: Juventus, blindato il quarto posto: i bianconeri ora sognano il secondo posto in classifica Contenuti di approfondimento Juvecaserta: «Ciao Oscar, leggenda eterna. Caserta non ti dimenticherà mai»La Juvecaserta piange la scomparsa di Oscar Schmidt, leggenda assoluta della pallacanestro e indimenticato protagonista della storia del basket casertano. Oscar non è stato soltanto ... pianetabasket.com Addio a Oscar Schmidt, la leggenda della JuvecasertaIl dolore ha dato spazio all'incredulità. La morte di Oscar, 68 anni, leggenda del basket, avvenuta ieri nell'Ospedale Maternidade Municipal Santa Ana di San Paulo, in Brasile, ... ilmattino.it