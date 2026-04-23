girone d trionfo a un passo per il desenzano

Il Desenzano si prepara ad affrontare la partita in trasferta contro la Pistoiese, una delle squadre più note del campionato. La sfida si svolgerà al “Tre Stelle” e rappresenta un momento importante per il team, che sogna di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla promozione. La partita si preannuncia combattuta e decisiva per il cammino del Desenzano nella stagione.

La sfida al “Tre Stelle“ con la blasonata Pistoiese potrebbe scrivere una pagina indimenticabile nella storia del Desenzano. Mancano infatti due giornate alla conclusione della Serie D girone D e la squadra di Gaburro, grazie al successo in casa dell’Imolese e alle contemporanee sconfitte interne del Lentigione e degli stessi arancioni, si è portata a +4 sugli emiliani e a +6 sui toscani. Lo storico approdo in serie C è davvero molto vicino, un successo nel prossimo match interno proietterebbe per la prima volta tra i professionisti la formazione gardesana. Mister Gaburro, tecnico specializzato in promozioni, preferisce mantenere i piedi ben piantati per terra: "La Pistoiese è forte e ha qualità importanti, è abituata a certe sfide e per noi sarà una partita molto difficile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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